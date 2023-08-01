Минфин отказался докапитализировать ГТЛК ради выкупа евробондов

В госбюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 гг. не зарезервированы средства под докапитализацию ГТЛК для исполнения ею обязательств по евробондам. Письма Минфина поэтому «выглядят вполне обоснованными на данной стадии», объясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев. Но это не является непреодолимым препятствием для докапитализации компании, подчеркивает он, достаточно лишь внести изменения в бюджет на 2024 г. С таким предложением должен выйти Минтранс, который действует от имени Российской Федерации в составе акционеров ГТЛК, продолжает Груздев. Помимо этого способа исполнения обязательств по евробондам ГТЛК могла бы прибегнуть к другим, напоминает Груздев: взять кредит в банке, увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций или увеличения их номинальной стоимости, разместить новые облигации.