Минфин отказался докапитализировать ГТЛК ради выкупа евробондов

Минфин отказался докапитализировать ГТЛК ради выкупа евробондовТакие расходы не заложены в госбюджете
Минфин не будет докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций, по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг – Сергея Бутурлина, – с которым ознакомились «Ведомости». Статья 285.1 Уголовного кодекса предусматривает за нецелевое использование бюджетных средств наказание от штрафа в 100 000 руб. до лишения свободы на пять лет.
Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента и премьер-министра России, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 г. выпустить «клоны» еврооблигаций).
Компании группы ГТЛК не платят купоны по еврооблигациям после попадания под блокирующие санкции США в августе 2022 г. Изначально их представители ссылались на невозможность сделать это без получения лицензий зарубежных регуляторов. После начала ликвидации двух дочерних компаний ГТЛК (GTLK Europe и GTLK Europe Capital) по решению Высокого суда Ирландии представители группы компаний стали ссылаться на то, что прорабатывают выпуск замещающих бондов.
В госбюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 гг. не зарезервированы средства под докапитализацию ГТЛК для исполнения ею обязательств по евробондам. Письма Минфина поэтому «выглядят вполне обоснованными на данной стадии», объясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев. Но это не является непреодолимым препятствием для докапитализации компании, подчеркивает он, достаточно лишь внести изменения в бюджет на 2024 г. С таким предложением должен выйти Минтранс, который действует от имени Российской Федерации в составе акционеров ГТЛК, продолжает Груздев. Помимо этого способа исполнения обязательств по евробондам ГТЛК могла бы прибегнуть к другим, напоминает Груздев: взять кредит в банке, увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций или увеличения их номинальной стоимости, разместить новые облигации.
По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций общим объемом $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК прорабатывает выпуск замещающих облигаций и в течение 2023 г. выйдет на финальное решение, учитывающее интересы всех сторон, сказал «Ведомостям» представитель компании.
Чистый убыток ГТЛК по МСФО по итогам 2022 г. составил 54,7 млрд руб. (выручка – 97,6 млрд руб.) – годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 963 млн руб. (выручка – 90,8 млрд руб.). Год оказался убыточным для ГТЛК в основном за счет создания резервов на заблокированные зарубежные активы и неудачных спекуляций на рынке форекс, пояснял ранее «Ведомостям» руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков.
Сейчас суды рассматривают девять аналогичных исков к ГТЛК о взыскании задолженности по евробондам, говорил ранее представитель компании. Самая большая сумма требований – у УК «Первая»: 3,15 млрд руб. Также с ГТЛК судятся банки «РЕСО кредит» (35,1 млн руб.), «Авангард» ($384 300, или 34,8 млн руб.), «Александровский» и «НС банк» (17,96 млн руб.), страховщики «Ингосстрах» (сумма требований не указана в картотеке), «Ингосстрах-жизнь» ($75 000, или 6,8 млн руб.) и «Росгосстрах жизнь» (6,38 млн руб.).
Помимо них с коллективным иском к ГТЛК обратилась группа частных инвесторов с суммой требований $472 900 (42,8 млн руб.) по основному долгу и еще 1,36 млн руб. в виде процентов. Но их размер может возрасти – банк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, а также «АК барс банк» и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к делу, писали ранее «Ведомости».
«Ведомости» направили запросы в Минфин и Минтранс.