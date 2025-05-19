Brent подорожала до $65,71 за баррель
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до уровня $65,71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
По состоянию на 18:19 мск они дорожали на $0,06 (0,09%). Июньские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX к этому времени дорожали на $0,19 (0,3%) до $62,68 за баррель.
14 мая в течение дня июльские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,3% до $66,42/барр. Июньские фьючерсы на марку WTI снизились на 0,36% до $63,44/барр.