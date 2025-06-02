СД «Транснефти» рекомендовал дивиденды в размере 198,25 рубля на акцию

Согласно отчетности, в 2024 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 5% по сравнению с 2023 г. и составила 287,7 млрд руб. В компании это связали с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. Расходы компании по налогу на прибыль за прошлый год выросли на 35 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 7% и достигла 1,4 трлн руб.