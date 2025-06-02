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СД «Транснефти» рекомендовал дивиденды в размере 198,25 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «Транснефть» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 198,25 руб. на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается на 20-й день с даты принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров компании.

Согласно отчетности, в 2024 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 5% по сравнению с 2023 г. и составила 287,7 млрд руб. В компании это связали с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. Расходы компании по налогу на прибыль за прошлый год выросли на 35 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 7% и достигла 1,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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