СД «Транснефти» рекомендовал дивиденды в размере 198,25 рубля на акцию
Совет директоров ПАО «Транснефть» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 198,25 руб. на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается на 20-й день с даты принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров компании.
Согласно отчетности, в 2024 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 5% по сравнению с 2023 г. и составила 287,7 млрд руб. В компании это связали с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. Расходы компании по налогу на прибыль за прошлый год выросли на 35 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 7% и достигла 1,4 трлн руб.