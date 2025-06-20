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Мосбиржа начнет торговать фьючерсами и опционами по выходным с 9 августа

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Фьючерсы и опционы будут торговаться на Московской бирже по выходным с 9 августа, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень, передает РБК.

По его словам, речь идет о сделках со всеми фьючерсами, кроме валютных. Опционы будут торговаться в адресном режиме – он недоступен частным инвесторам. Время, когда инвесторы могут вложиться в акции, паевые инвестфонды и фьючерсы, он ограничил с 9:50 до 19:00 мск.

При этом в целях безопасности для пользователей торги будут проводиться по следующим правилам: не будут осуществляться промежуточная клиринговая сессия и расчеты, сузятся относительно предыдущего вечернего клиринга ценовые границы по каждой группе инструментов, фандинг (плата за отклонение цен вечного фьючерса от спота) для вечных контрактов рассчитываться не будет.

17 июня стало известно, что участники денежного рынка Мосбиржи с 23 июня смогут заключать сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях. По мнению торговой площадки, это создаст дополнительные возможности для бизнеса в области управления ликвидностью.

Торги по выходным действуют на бирже в экспериментальном режиме с 1 марта 2025 г. Они проводятся в качестве дополнительной сессии, которая является частью торгового дня, следующего за выходными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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