Мосбиржа начнет торговать фьючерсами и опционами по выходным с 9 августа
Фьючерсы и опционы будут торговаться на Московской бирже по выходным с 9 августа, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень, передает РБК.
По его словам, речь идет о сделках со всеми фьючерсами, кроме валютных. Опционы будут торговаться в адресном режиме – он недоступен частным инвесторам. Время, когда инвесторы могут вложиться в акции, паевые инвестфонды и фьючерсы, он ограничил с 9:50 до 19:00 мск.
При этом в целях безопасности для пользователей торги будут проводиться по следующим правилам: не будут осуществляться промежуточная клиринговая сессия и расчеты, сузятся относительно предыдущего вечернего клиринга ценовые границы по каждой группе инструментов, фандинг (плата за отклонение цен вечного фьючерса от спота) для вечных контрактов рассчитываться не будет.
Торги по выходным действуют на бирже в экспериментальном режиме с 1 марта 2025 г. Они проводятся в качестве дополнительной сессии, которая является частью торгового дня, следующего за выходными.