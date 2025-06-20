Мосбиржа начнет торговать фьючерсами и опционами по выходным с 9 августа

По его словам, речь идет о сделках со всеми фьючерсами, кроме валютных. Опционы будут торговаться в адресном режиме – он недоступен частным инвесторам. Время, когда инвесторы могут вложиться в акции, паевые инвестфонды и фьючерсы, он ограничил с 9:50 до 19:00 мск.