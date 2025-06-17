Участникам денежного рынка Мосбиржи станут доступны сделки репо в новых валютах
Участники денежного рынка Мосбиржи с 23 июня смогут заключать сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.
Предполагается, что расширение валютного спектра создаст дополнительные возможности для бизнеса в области управления ликвидностью. Оно также будет способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества между предприятиями России, Казахстана и Белоруссии.
Расчеты в новых валютах будут осуществляться в адресном режиме для сделок репо с центральным контрагентом (ЦК), с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и междилерского репо, а также в безадресном режиме – для репо с КСУ с однодневным сроком.
Уровни доходности по таким сделкам будут определяться на основе рыночной ситуации. Они будут зависеть от спроса и предложения на валюты на денежном рынке Мосбиржи. Основными ориентировочными значениями по доходности станут ключевые ставки Нацбанков Казахстана и Белоруссии.
Директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко рассказал, что до принятия решения о расширении валютного спектра площадки участникам рынка были доступны сделки репо с расчетами в российских рублях и китайских юанях. Расчеты еще в двух валютах запустили в рамках развития денежного рынка.
С 10 июня Мосбиржа начала публиковать расчет индекса биткойна – MOEXBTC. В расчет включены данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. Индекс определяется как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, применяемых к выбранным торговым площадкам. Эти значения рассчитываются на основе объемов торгов инструментов и пересматриваться каждый квартал. Индекс рассчитывается ежедневно в 12:30 мск.