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Участникам денежного рынка Мосбиржи станут доступны сделки репо в новых валютах

Ведомости

Участники денежного рынка Мосбиржи с 23 июня смогут заключать сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях. Об этом сообщили на сайте торговой площадки. 

Предполагается, что расширение валютного спектра создаст дополнительные возможности для бизнеса в области управления ликвидностью. Оно также будет способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества между предприятиями России, Казахстана и Белоруссии. 

Расчеты в новых валютах будут осуществляться в адресном режиме для сделок репо с центральным контрагентом (ЦК), с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и междилерского репо, а также в безадресном режиме – для репо с КСУ с однодневным сроком. 

Уровни доходности по таким сделкам будут определяться на основе рыночной ситуации. Они будут зависеть от спроса и предложения на валюты на денежном рынке Мосбиржи. Основными ориентировочными значениями по доходности станут ключевые ставки Нацбанков Казахстана и Белоруссии.

Директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко рассказал, что до принятия решения о расширении валютного спектра площадки участникам рынка были доступны сделки репо с расчетами в российских рублях и китайских юанях. Расчеты еще в двух валютах запустили в рамках развития денежного рынка.

С 10 июня Мосбиржа начала публиковать расчет индекса биткойна – MOEXBTC. В расчет включены данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. Индекс определяется как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, применяемых к выбранным торговым площадкам. Эти значения рассчитываются на основе объемов торгов инструментов и пересматриваться каждый квартал. Индекс рассчитывается ежедневно в 12:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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