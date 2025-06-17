Участникам денежного рынка Мосбиржи станут доступны сделки репо в новых валютах

С 10 июня Мосбиржа начала публиковать расчет индекса биткойна – MOEXBTC. В расчет включены данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget. Индекс определяется как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, применяемых к выбранным торговым площадкам. Эти значения рассчитываются на основе объемов торгов инструментов и пересматриваться каждый квартал. Индекс рассчитывается ежедневно в 12:30 мск.