Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после снижения ставки до 20%
Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,86%, превысив 2900 пунктов после решение совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки до 20%. Это следует из данных площадки.
Индекс превысил показатель через минуту после объявления о решении ЦБ. В 13:31 мск он достигал 2908,5 пункта, позже достигнув 2910,52 к 13:32 мск. Индекс снизился до 2870,33 пункта по состоянию на 13:48 мск.
Днем 6 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых – впервые с 2022 г., когда она была установлена на уровне 7,5%.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 27 мая по 2 июня составил 0,05% против 0,06% и 0,07% двумя неделями ранее. Годовая инфляция замедлилась в мае: на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали, что Центробанк на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Вместе с тем, 9 из 24 экспертов ждали ее уменьшения – от 50 до 200 б. п.