Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после снижения ставки до 20%

По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 27 мая по 2 июня составил 0,05% против 0,06% и 0,07% двумя неделями ранее. Годовая инфляция замедлилась в мае: на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.