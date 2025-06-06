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Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после снижения ставки до 20%

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,86%, превысив 2900 пунктов после решение совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки до 20%. Это следует из данных площадки.

Индекс превысил показатель через минуту после объявления о решении ЦБ. В 13:31 мск он достигал 2908,5 пункта, позже достигнув 2910,52 к 13:32 мск. Индекс снизился до 2870,33 пункта по состоянию на 13:48 мск.

Днем 6 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых – впервые с 2022 г., когда она была установлена на уровне 7,5%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 27 мая по 2 июня составил 0,05% против 0,06% и 0,07% двумя неделями ранее. Годовая инфляция замедлилась в мае: на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали, что Центробанк на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Вместе с тем, 9 из 24 экспертов ждали ее уменьшения – от 50 до 200 б. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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