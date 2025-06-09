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Мосбиржа начнет расчет индекса биткойна с 10 июня

Ведомости

Мосбиржа с 10 июня начнет публиковать расчет индекса биткойна – MOEXBTC. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В расчет будут включены данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget, говорится в сообщении. Индекс будет определяться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, применяемых к выбранным торговым площадкам. Эти значения будут рассчитываться на основе объемов торгов инструментов и пересматриваться каждый квартал.

Индекс будет рассчитываться ежедневно в 12:30 мск.

28 мая представитель СПБ биржи сообщил, что площадка готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Он подчеркнул, что сейчас фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем. Торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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