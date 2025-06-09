Мосбиржа начнет расчет индекса биткойна с 10 июня
Мосбиржа с 10 июня начнет публиковать расчет индекса биткойна – MOEXBTC. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В расчет будут включены данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget, говорится в сообщении. Индекс будет определяться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, применяемых к выбранным торговым площадкам. Эти значения будут рассчитываться на основе объемов торгов инструментов и пересматриваться каждый квартал.
Индекс будет рассчитываться ежедневно в 12:30 мск.
28 мая представитель СПБ биржи сообщил, что площадка готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Он подчеркнул, что сейчас фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем. Торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.