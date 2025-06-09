Мосбиржа начнет расчет индекса биткойна с 10 июня

28 мая представитель СПБ биржи сообщил, что площадка готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Он подчеркнул, что сейчас фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем. Торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.