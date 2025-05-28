«СПБ биржа» начала тестировать торги фьючерсом на индекс биткойна
«СПБ биржа» готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. Об этом сообщил представитель торговой площадки, передает РБК.
Собеседник издания подчеркнул, что сейчас фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем.
Торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, планируется начать по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга будут внесены соответствующие изменения, говорится в сообщении.
26 мая представитель «СПБ биржи» сообщил «РИА Новости», что торговая площадка планирует до конца мая обсудить с профессиональными участниками рынка возможность запуска торгов заблокированными иностранными акциями.