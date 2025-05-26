«СПБ биржа» обсудит с участниками рынка запуск торгов заблокированными бумагами
«СПБ биржа» планирует до конца мая обсудить с профессиональными участниками рынка возможность запуска торгов заблокированными иностранными акциями. Об этом представитель торговой площадки сообщил «РИА Новости».
В ноябре 2023 г. Минфин США включил «СПБ биржу» в санкционный список, после чего площадка приостановила торги иностранными акциями.
В конце апреля Мосбиржа организовала внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями, предоставив участникам рынка техническую возможность заключать сделки со 127 иностранными акциями. Список бумаг был опубликован Национальным клиринговым центром (НКЦ), входящим в группу Мосбиржи.
28 апреля стало известно о росте финансовых показателей «СПБ биржи» за 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла 1,065 млрд руб. по МСФО. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель составлял 678 млн руб.
Показатель EBITDA сократился до 980 млн руб. против 2,57 млрд руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA упала с 35% до 25%. Собственный капитал вырос до 21,4 млрд руб., а рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 5,03%