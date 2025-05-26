«СПБ биржа» обсудит с участниками рынка запуск торгов заблокированными бумагами

28 апреля стало известно о росте финансовых показателей «СПБ биржи» за 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла 1,065 млрд руб. по МСФО. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель составлял 678 млн руб.