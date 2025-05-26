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«СПБ биржа» обсудит с участниками рынка запуск торгов заблокированными бумагами

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«СПБ биржа» планирует до конца мая обсудить с профессиональными участниками рынка возможность запуска торгов заблокированными иностранными акциями. Об этом представитель торговой площадки сообщил «РИА Новости».

В ноябре 2023 г. Минфин США включил «СПБ биржу» в санкционный список, после чего площадка приостановила торги иностранными акциями.

В конце апреля Мосбиржа организовала внебиржевые торги заблокированными иностранными акциями, предоставив участникам рынка техническую возможность заключать сделки со 127 иностранными акциями. Список бумаг был опубликован Национальным клиринговым центром (НКЦ), входящим в группу Мосбиржи.

28 апреля стало известно о росте финансовых показателей «СПБ биржи» за 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла 1,065 млрд руб. по МСФО. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель составлял 678 млн руб.

Показатель EBITDA сократился до 980 млн руб. против 2,57 млрд руб. годом ранее. Рентабельность по EBITDA упала с 35% до 25%. Собственный капитал вырос до 21,4 млрд руб., а рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 5,03%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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