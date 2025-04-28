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Чистая прибыль СПБ биржи выросла на 57% в 2024 году

Ведомости

СПБ биржа нарастила чистую прибыль по МСФО на 57% до 1,065 млрд руб. в 2024 г. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте площадки.

В 2023 г. чистая прибыль биржи составила 678 млн руб. Показатель EBITDA в 2024 г. сократился до 980 млн руб. после 2,57 млрд руб. в предыдущем году. Рентабельность по EBITDA составила 25% после 35% годом ранее.

Собственный капитал увеличился до 21,4 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) достиг 5,03%.

СПБ биржа в конце марта отчиталась за 2024 г. по РСБУ с убытком в 10,6 млн руб. после 525,8 млн руб. в 2023 г. Убыток сократился почти в 49 раз. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. Объем торгов российскими акциями на СПБ бирже вырос на 77% до 48,71 млрд руб.

В феврале этого года СПБ биржа запустила торги в выходные. Об этом было объявлено в конце января, торги проходят с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге. Далее анонсировалось расширение времени торгов до 23:50 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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