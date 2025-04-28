Чистая прибыль СПБ биржи выросла на 57% в 2024 году
СПБ биржа нарастила чистую прибыль по МСФО на 57% до 1,065 млрд руб. в 2024 г. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте площадки.
В 2023 г. чистая прибыль биржи составила 678 млн руб. Показатель EBITDA в 2024 г. сократился до 980 млн руб. после 2,57 млрд руб. в предыдущем году. Рентабельность по EBITDA составила 25% после 35% годом ранее.
Собственный капитал увеличился до 21,4 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) достиг 5,03%.
СПБ биржа в конце марта отчиталась за 2024 г. по РСБУ с убытком в 10,6 млн руб. после 525,8 млн руб. в 2023 г. Убыток сократился почти в 49 раз. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. Объем торгов российскими акциями на СПБ бирже вырос на 77% до 48,71 млрд руб.
В феврале этого года СПБ биржа запустила торги в выходные. Об этом было объявлено в конце января, торги проходят с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге. Далее анонсировалось расширение времени торгов до 23:50 мск.