Чистая прибыль СПБ биржи выросла на 57% в 2024 году

СПБ биржа в конце марта отчиталась за 2024 г. по РСБУ с убытком в 10,6 млн руб. после 525,8 млн руб. в 2023 г. Убыток сократился почти в 49 раз. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. Объем торгов российскими акциями на СПБ бирже вырос на 77% до 48,71 млрд руб.