«СПБ биржа» отчиталась о результатах первых торгов в выходные

Идея запуска биржевых торгов по выходным активно обсуждается рынком и ЦБ с начала лета 2024 г. Осенью Банк России провел опрос на тему «Нужны ли биржевые торги в выходные?». Всего в нем приняло участие 28 000 инвесторов разных категорий, 78,5% опрошенных идею торгов выходного дня не поддержали, говорил в октябре заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Только чуть более 11% опрошенных Банком России инвесторов поддерживают идею торгов в выходные дни, из них 8,5% готовы контролировать свои позиции, а 2,6% – нет.