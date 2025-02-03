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«СПБ биржа» отчиталась о результатах первых торгов в выходные

Ведомости

По итогам торгов в субботу и воскресенье 1 и 2 февраля инвесторы заключили 4190 сделок со всеми 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний, говорится в пресс-релизе «СПБ биржи», которая первой в России предоставила такую возможность. Общий объем торгов составил 27,56 млн руб. Возможность заключать сделки на бирже в выходные дни предоставили пять участников торгов. Еще 32 подключались в тестовом или просмотровом режиме, сообщили в «СПБ бирже».

Для совершения сделок инвесторам были доступны наиболее ликвидные акции 15 российских компаний: акции самой «СПБ биржи», Сбербанка, ВТБ, «Т-технологий», «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Новатэка», «Норникеля», «Полюса», АФК «Система», «Татнефти», «Яндекса», «префы» «Сургутнефтегаза» и бумаги «Элемента» (в мае 2024 г. провел IPO на «СПБ бирже»), а также одного фонда денежного рынка от УК «Альфа-капитал».

Самыми востребованными по объему торгов стали акции «СПБ биржи» и  группы «Элемент».

«СПБ биржа» заявила о своем решении проводить торги по субботам и воскресеньям 28 января. Торги проходят с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск. Чтобы защитить инвесторов от волатильности котировок, диапазон ценовых колебаний по бумагам в выходные будет существенно сужен по сравнению с будними днями, отметили на бирже. 

Стоимость акций может отклоняться не более чем на 1,5% от цены конца торгов в вечернюю сессию пятницы и одновременно не более чем на 10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18.20–18.50 мск).

Генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков ранее отмечал, что торги в выходные дни позволят инвесторам более оперативно реагировать на события в экономике и пересматривать свои инвестиционные портфели. Кроме того, это поможет сгладить ценовые гэпы, возникшие из-за двухдневного перерыва.

После новости от «СПБ биржи» о планах запустить торги по выходным напомнила и Московская биржа. Площадка представила участникам рынка концепцию организации торгов, а предоставить им такую возможность планирует в конце II квартала, говорил управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин.

Идея запуска биржевых торгов по выходным активно обсуждается рынком и ЦБ с начала лета 2024 г. Осенью Банк России провел опрос на тему «Нужны ли биржевые торги в выходные?». Всего в нем приняло участие 28 000 инвесторов разных категорий, 78,5% опрошенных идею торгов выходного дня не поддержали, говорил в октябре заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Только чуть более 11% опрошенных Банком России инвесторов поддерживают идею торгов в выходные дни, из них 8,5% готовы контролировать свои позиции, а 2,6% – нет.

Банк России продолжает обсуждать с рынком отдельные аспекты, связанные с ценообразованием и управлением рисками как участников торгов в выходные дни, так и их клиентов, включая порядок совершения маржинальных сделок, сообщал в конце января «Ведомостям» представитель ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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