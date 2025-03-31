Газета
Телеграм
/ Инвестиции

Убыток «СПБ биржи» по РСБУ сократился до 10,6 млн рублей

Ведомости

«СПБ биржа» завершила 2024 г. с убытком в 10,6 млн руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как годом ранее показатель достигал 525,8 млн руб. Таким образом, убыток сократился почти в 49 раз, следует из отчетности торговой площадки.

На фоне публикации финансовых результатов акции «СПБ биржи» подорожали более чем на 3,5%. По данным Московской биржи на 16:32, стоимость бумаг составила 244,9 руб.

Совокупный убыток биржи за 2024 г. достиг 137,2 млн руб., снизившись на 69,2%. При этом выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. В то же время объем торгов российскими акциями на «СПБ бирже» вырос на 77%, достигнув 48,71 млрд руб.

С 22 февраля торговая площадка расширила перечень доступных в выходные дни российских ценных бумаг до 54 и продлила время торгов до 23:50. Торги в субботу и воскресенье фактически стали дополнительной сессией понедельника, а расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, переносятся на вторник (Т+1).

17 марта и 24 февраля биржа временно приостанавливала торги из-за технических сбоев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных