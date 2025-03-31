Убыток «СПБ биржи» по РСБУ сократился до 10,6 млн рублей
«СПБ биржа» завершила 2024 г. с убытком в 10,6 млн руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как годом ранее показатель достигал 525,8 млн руб. Таким образом, убыток сократился почти в 49 раз, следует из отчетности торговой площадки.
На фоне публикации финансовых результатов акции «СПБ биржи» подорожали более чем на 3,5%. По данным Московской биржи на 16:32, стоимость бумаг составила 244,9 руб.
Совокупный убыток биржи за 2024 г. достиг 137,2 млн руб., снизившись на 69,2%. При этом выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. В то же время объем торгов российскими акциями на «СПБ бирже» вырос на 77%, достигнув 48,71 млрд руб.
С 22 февраля торговая площадка расширила перечень доступных в выходные дни российских ценных бумаг до 54 и продлила время торгов до 23:50. Торги в субботу и воскресенье фактически стали дополнительной сессией понедельника, а расчеты по сделкам, заключенным в эти дни, переносятся на вторник (Т+1).