Убыток «СПБ биржи» по РСБУ сократился до 10,6 млн рублей

Совокупный убыток биржи за 2024 г. достиг 137,2 млн руб., снизившись на 69,2%. При этом выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также снизились на 22,3% до 448,08 млн руб. В то же время объем торгов российскими акциями на «СПБ бирже» вырос на 77%, достигнув 48,71 млрд руб.