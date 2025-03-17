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«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами

Ведомости

«СПБ биржа» объявила о приостановке торгов ценными бумагами в связи с техническим сбоем. Это следует из сообщения на сайте площадки.

Торги приостановлены с 10:55 мск. «Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

В 11:45 мск биржа сообщила, что торги будут возобновлены в 12:10 мск. Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

На «СПБ бирже» проходят организованные торги ценными бумагами как российских и зарубежных компаний. На площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов – «Газпрома», Сбербанка, «Магнита», «Лукойла» и др.

Прошлый раз торги ценными бумагами на «СПБ бирже» были приостановлены 24 февраля. Тогда причиной временной остановки также стал технической сбой. Приостановка длилась 2,5 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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