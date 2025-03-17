«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами
«СПБ биржа» объявила о приостановке торгов ценными бумагами в связи с техническим сбоем. Это следует из сообщения на сайте площадки.
Торги приостановлены с 10:55 мск. «Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
В 11:45 мск биржа сообщила, что торги будут возобновлены в 12:10 мск. Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.
На «СПБ бирже» проходят организованные торги ценными бумагами как российских и зарубежных компаний. На площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов – «Газпрома», Сбербанка, «Магнита», «Лукойла» и др.
Прошлый раз торги ценными бумагами на «СПБ бирже» были приостановлены 24 февраля. Тогда причиной временной остановки также стал технической сбой. Приостановка длилась 2,5 часа.