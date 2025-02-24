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СПБ-биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя

Ведомости

СПБ-биржа приостановила торги из-за произошедшего технического сбоя. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

Поясняется, что торги ценными бумагами приостановили с 7:00.

«Причины технического сбоя выясняются», – говорится в сообщении площадки.

По последним данным, торги возобновят в 9:30. Отмечается, что их участники будут вправе отзывать поданные ранее заявки.

На СПБ бирже осуществляются организованные торги ценными бумагами как российских, так и зарубежных компаний. В частности, на этой площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и другие.

31 января стало известно, что ЕАЭС одобрил соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам. Этот документ направлен на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках объединения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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