СПБ-биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя
СПБ-биржа приостановила торги из-за произошедшего технического сбоя. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.
Поясняется, что торги ценными бумагами приостановили с 7:00.
«Причины технического сбоя выясняются», – говорится в сообщении площадки.
По последним данным, торги возобновят в 9:30. Отмечается, что их участники будут вправе отзывать поданные ранее заявки.
31 января стало известно, что ЕАЭС одобрил соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам. Этот документ направлен на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках объединения.