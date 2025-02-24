СПБ-биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя

На СПБ бирже осуществляются организованные торги ценными бумагами как российских, так и зарубежных компаний. В частности, на этой площадке можно приобрести акции более чем 50 российских эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, «Магнит», «Лукойл» и другие.