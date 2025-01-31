ЕАЭС одобрил соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, пишет «Финмаркет».
«В расширенной части заседания предлагается подписать соглашение по трансграничному допуску к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах государств и членов Евразийского экономического союза», – сказал Сагинтаев.
Церемония подписания соглашения состоялась в рамках заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС) в расширенном составе в Алма-Ате.
29 ноября прошлого года Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах союза. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов отмечал, что документ направлен на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках объединения.
В ноябре 2024 г. стало известно, что неквалифицированным инвесторам закроют доступ ко всем иностранным ценным бумагам, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран ЕАЭС, писали «Ведомости» со ссылкой на указания Банка России. «Неквалы» также могут с января 2025 г. покупать поставочные деривативы на такие активы.
Представитель ЦБ пояснял, что указание принято для совершенствования защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с реализацией санкционных и инфраструктурных рисков. Юрист адвокатского бюро КИАП Александр Варчук допускал, что ЦБ также может преследовать цель сохранения финансовой стабильности, в том числе сократить отток капитала из России.