ЕАЭС одобрил соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам

В ноябре 2024 г. стало известно, что неквалифицированным инвесторам закроют доступ ко всем иностранным ценным бумагам, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран ЕАЭС, писали «Ведомости» со ссылкой на указания Банка России. «Неквалы» также могут с января 2025 г. покупать поставочные деривативы на такие активы.