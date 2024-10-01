Премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию общего биржевого рынка товаров

«Участники получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе», – сказал он, добавив, что биржевая торговля энерготоварами будет согласовываться отдельно (цитата по ТАСС). По словам Сагинтаева, документ поспособствует развитию национальных бирж и расширению рынка сбыта для бизнеса.