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Премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию общего биржевого рынка товаров

Ведомости

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали концепцию формирования общего биржевого рынка товаров, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

«Участники получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе», – сказал он, добавив, что биржевая торговля энерготоварами будет согласовываться отдельно (цитата по ТАСС). По словам Сагинтаева, документ поспособствует развитию национальных бирж и расширению рынка сбыта для бизнеса.

Сагинтаев также представил концепцию Digital Union по интеграции процессов цифровизации в рамках ЕАЭС, сообщается на сайте ЕЭК. Он выделил три принципа, на которых будет выстраиваться Digital Union: совместимость нормативных и инфраструктурных решений, синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ, а также интеграционность.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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