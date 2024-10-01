Премьер-министры стран ЕАЭС подписали концепцию общего биржевого рынка товаров
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали концепцию формирования общего биржевого рынка товаров, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
«Участники получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе», – сказал он, добавив, что биржевая торговля энерготоварами будет согласовываться отдельно (цитата по ТАСС). По словам Сагинтаева, документ поспособствует развитию национальных бирж и расширению рынка сбыта для бизнеса.
Сагинтаев также представил концепцию Digital Union по интеграции процессов цифровизации в рамках ЕАЭС, сообщается на сайте ЕЭК. Он выделил три принципа, на которых будет выстраиваться Digital Union: совместимость нормативных и инфраструктурных решений, синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ, а также интеграционность.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. ЕАЭС был создан в целях кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.