ЦБ закроет «неквалам» доступ к бумагам всех дружественных стран кроме ЕАЭС

Новое указание не окажет большого влияния на ситуацию на рынке, согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Сейчас неквалифицированный инвестор в основном сосредоточен на российских акциях, а спрос на иностранные бумаги небольшой и реализуется через зарубежных брокеров во внешнем контуре. Такие инвесторы в основном покупают китайские акции, по которым больше всего экспертизы и аналитики от профучастников, точечно приобретаются индийские и бразильские активы, рассказал он. Точный объем инвестиций, которые осуществляют сейчас неквалифицированные инвесторы в доступные для них ценные бумаги из дружественных государств, оценить очень сложно, отметил Варчук.