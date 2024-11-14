ЦБ закроет «неквалам» доступ к бумагам всех дружественных стран кроме ЕАЭС

ЦБ закроет «неквалам» доступ к бумагам всех дружественных стран кроме ЕАЭССейчас инвесторы могут покупать иностранные бумаги только через брокеров во внешнем контуре
С 1 января 2025 г. неквалифицированным инвесторам станут недоступны все иностранные ценные бумаги, кроме тех, что выпущены эмитентами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и международных финансовых организаций и учитываются в инфраструктуре ЕАЭС, следует из указания Банка России, опубликованного 14 ноября. Кроме того, «неквалы» не смогут покупать поставочные деривативы на такие активы.
Таким образом ЦБ скорректирует действующее указание от 1 октября 2023 г. Сейчас «неквалам» недоступны только бумаги эмитентов из недружественных стран и тех, чьи выплаты идут через недружественную инфраструктуру, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. Также ограничения касаются отдельных видов бумаг из государств, не включенных в перечень недружественных.
Новое указание ЦБ полностью лишит «неквалов» доступа к бумагам эмитентов из дружественных и нейтральных стран, например Китая, Гонконга и Индии. Проект этого запрета был опубликован еще в августе 2024 г., так что рынок был предупрежден о таком повороте событий, добавила юрист консалтинговой компании ITSWM Лия Нани.
Решение Банка России обусловлено его желанием защитить неквалифицированных инвесторов, которые могут взять на себя риск владения бумагами в зарубежной инфраструктуре без осознания возможных последствий, считает Нани. ЦБ не уверен в дальнейшей политике дружественных и нейтральных государств и допускает, что они могут по каким-то причинам присоединиться к санкциям против России, считает Ушкалов. Если это случится, государству придется вмешиваться в ситуацию, чтобы защитить инвесторов, – например, после блокировки бумаг в западных депозитариях властям пришлось долго разрабатывать отдельное регулирование по обмену активов, которое в итоге имело весьма ограниченный результат, отметил юрист. Банк России хочет избежать нового появления таких неудобств.
ЦБ также может преследовать цель сохранения финансовой стабильности, в том числе сократить отток капитала из России, допускает юрист адвокатского бюро КИАП Александр Варчук.
Мотивом регулятора может быть и стимулирование отечественного фондового рынка за счет того, что российские ценные бумаги станут доступнее иностранных, рассуждает Варчук. Новое ограничение касается только покупки иностранных бумаг, но не их продажи, и высвободившиеся средства могут быть перенаправлены в российские инструменты, отметила Нани.
Сейчас единственный брокер в России, предоставляющий возможность торговать иностранными ценными бумагами, – это «Финам», но он дает доступ к этим инструментам только квалифицированным инвесторам, рассказал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу компании Дмитрий Леснов. Единственный способ купить зарубежные бумаги для «неквала» – это открыть счет у зарубежного брокера. Поэтому решение ЦБ не сильно меняет ситуацию с привлечением иностранных активов этой категорией инвесторов, считает Леснов.
Новое указание не окажет большого влияния на ситуацию на рынке, согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Сейчас неквалифицированный инвестор в основном сосредоточен на российских акциях, а спрос на иностранные бумаги небольшой и реализуется через зарубежных брокеров во внешнем контуре. Такие инвесторы в основном покупают китайские акции, по которым больше всего экспертизы и аналитики от профучастников, точечно приобретаются индийские и бразильские активы, рассказал он. Точный объем инвестиций, которые осуществляют сейчас неквалифицированные инвесторы в доступные для них ценные бумаги из дружественных государств, оценить очень сложно, отметил Варчук.
Ждать притока средств инвесторов на российский рынок не стоит еще и потому, что их активность определяется макроэкономической ситуацией, отметил заместитель генерального директора УК «РСХБ Управление активами» Александр Баранов. Не все «неквалы» решат «перекладывать» деньги – они будут оценивать доходность отечественных инструментов и риски их использования, подтвердил Варчук.