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«Инвестпалата» сообщила о выкупе заблокированных активов еще на 2,5 млрд рублей

Ведомости

«Инвестиционная палата» произвела расчеты по второму этапу выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ), нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе палаты. 

Часть поступивших от иностранцев заявок не были оплачены в установленный срок, поэтому организатору торгов пришлось отклонить их, добавили в палате. Там напомнили, что первый этап обмена завершился 13 августа, тогда было выкуплено бумаг на 8,1 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд руб.

«Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ», – говорится в сообщении.  

Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ценных бумаг, для этого потребуется получение нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Кроме того, необходимо внести изменения в существующую процедуру, которые учитывали бы наложенные на НРД инфраструктурные ограничения, добавили в пресс-службе.

В октябре «Инвестпалата» в третий раз продлила прием заявок на обмен активами от нерезидентов до 9 октября. Изначально предполагалось, что срок завершится 20 сентября, затем – 4 октября.

В августе организатор торгов по выкупу сообщил, что иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активов – 23% от всего пула иностранных бумаг в размере 35,3 млрд руб., которые участвует в схеме. На фоне санкционного давления «Инвестпалата» не исключила еще одного раунда продажи. В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, сообщила «Инвестпалата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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