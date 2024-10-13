«Инвестпалата» сообщила о выкупе заблокированных активов еще на 2,5 млрд рублей

В августе организатор торгов по выкупу сообщил, что иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активов – 23% от всего пула иностранных бумаг в размере 35,3 млрд руб., которые участвует в схеме. На фоне санкционного давления «Инвестпалата» не исключила еще одного раунда продажи. В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, сообщила «Инвестпалата».