«Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов
Инвестпалата продлила прием заявок на обмен активами от нерезидентов до 9 октября. Об этом сообщается на сайте Инвестиционной палаты.
«Организатор торгов информирует о том, что окончание срока подачи оферт покупателей-нерезидентов продлено до 23:59 по московскому времени 9 октября 2024 г.», – говорится в сообщении.
Также уточняется, что акцепт оферт продавцов-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также расчеты по сделке по выкупу с участниками торгов и покупателями-нерезидентами проведут 11 октября.
В августе «Ведомости» писали, что клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.