«Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов

В августе «Ведомости» писали, что клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.