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«Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов

Ведомости

Инвестпалата продлила прием заявок на обмен активами от нерезидентов до 9 октября. Об этом сообщается на сайте Инвестиционной палаты.

«Организатор торгов информирует о том, что окончание срока подачи оферт покупателей-нерезидентов продлено до 23:59 по московскому времени 9 октября 2024 г.», – говорится в сообщении.

Изначально предполагалось, что срок завершится 20 сентября, затем – 4 октября.

Также уточняется, что акцепт оферт продавцов-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также расчеты по сделке по выкупу с участниками торгов и покупателями-нерезидентами проведут 11 октября.

В августе «Ведомости» писали, что клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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