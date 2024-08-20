Заявки инвесторов при обмене активов исполнены в среднем на 20–40%

В номинальном выражении 14% от суммы всех проданных россиянами активов (8,1 млрд руб.) пришлось на клиентов УК «Первая» – они выручили примерно 1,1 млрд руб., сообщил директор компании по правовым вопросам Олег Горанский. В среднем заявки клиентов УК «Первая» на обмен активами исполнялись на 30%, отметил Горанский. В «Альфа-капитале» реализовано в среднем 30–40% активов фондов, предложенных к выкупу, на общую сумму порядка 400 млн руб., рассказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК Николай Швайковский. Компания еще находится в процессе распределения поступивших средств владельцам паев. Остальные профучастники не раскрыли «Ведомостям» конкретные суммы, вырученные инвесторами.