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/ Инвестиции

Заявки инвесторов при обмене активов исполнены в среднем на 20–40%

Расчеты по сделкам пока не завершены
Софья Ермакова
Нерезидентами было выкуплено около 20% от общего числа бумаг, предъявленных клиентами/ Алексей Орлов / Ведомости

Клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Об этом «Ведомостям» сообщили представители профучастников. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.

В номинальном выражении 14% от суммы всех проданных россиянами активов (8,1 млрд руб.) пришлось на клиентов УК «Первая» – они выручили примерно 1,1 млрд руб., сообщил директор компании по правовым вопросам Олег Горанский. В среднем заявки клиентов УК «Первая» на обмен активами исполнялись на 30%, отметил Горанский. В «Альфа-капитале» реализовано в среднем 30–40% активов фондов, предложенных к выкупу, на общую сумму порядка 400 млн руб., рассказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК Николай Швайковский. Компания еще находится в процессе распределения поступивших средств владельцам паев. Остальные профучастники не раскрыли «Ведомостям» конкретные суммы, вырученные инвесторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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