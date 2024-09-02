Инвестпалата раскрыла параметры второго раунда обмена заблокированными активами

Второй этап сбора заявок от нерезидентов пройдет с 3 сентября по 20 сентября. В рамках второго этапа не предполагается подача оферт продавцов-резидентов. В соответствии с условиями проведения торгов, на основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги, которые включены в пул и будут предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы.