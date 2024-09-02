Инвестпалата раскрыла параметры второго раунда обмена заблокированными активами
Инвестиционная палата опубликовала параметры второго раунда обмена заблокированными активами. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
Второй этап сбора заявок от нерезидентов пройдет с 3 сентября по 20 сентября. В рамках второго этапа не предполагается подача оферт продавцов-резидентов. В соответствии с условиями проведения торгов, на основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги, которые включены в пул и будут предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы.
В пуле представлены акции, депозитарные расписки и паи. Средняя стоимость лота устанавливается в размере 135,4 млн руб. Коэффициент выкупа равняется 1.05. Стартовая ставка, единая для всех лотов, установлена на уровне 142,1 млн руб. Оферты покупателей-нерезидентов будут действовать до 12 октября текущего года включительно. Срок возврата денежных средств покупателей-нерезидентов, не использованных для расчетов, – 5 рабочих дней после их окончания.
В августе «Ведомости» писали, что клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.