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Инвестпалата раскрыла параметры второго раунда обмена заблокированными активами

Ведомости

Инвестиционная палата опубликовала параметры второго раунда обмена заблокированными активами. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

Второй этап сбора заявок от нерезидентов пройдет с 3 сентября по 20 сентября. В рамках второго этапа не предполагается подача оферт продавцов-резидентов. В соответствии с условиями проведения торгов, на основании поданных оферт продавцов-резидентов организатор торгов выбрал иностранные ценные бумаги, которые включены в пул и будут предложены к покупке нерезидентам. Пул поделен на лоты, а сами лоты пронумерованы.

В пуле представлены акции, депозитарные расписки и паи. Средняя стоимость лота устанавливается в размере 135,4 млн руб. Коэффициент выкупа равняется 1.05. Стартовая ставка, единая для всех лотов, установлена на уровне 142,1 млн руб. Оферты покупателей-нерезидентов будут действовать до 12 октября текущего года включительно. Срок возврата денежных средств покупателей-нерезидентов, не использованных для расчетов, – 5 рабочих дней после их окончания.

В августе «Ведомости» писали, что клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний (УК) удалось продать в среднем от 20 до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов. Некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. В ряде компаний расчеты по сделкам еще не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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