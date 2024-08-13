Иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активов

Срок приема их заявок на выкуп ИЦБ у россиян должен был изначально наступить 5 июля, но в тот же день «Инвестпалата» объявила о переносе дедлайна на 2 августа: зарубежным инвесторам нужно больше времени на различные согласования, поскольку это новый для всех процесс, писали «Ведомости».