Иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активов

Иностранцы выкупили у россиян менее четверти заблокированных активовНа фоне санкционного давления «Инвестпалата» не исключает еще одного раунда продажи
Завершился финальный этап обмена заблокированными активами между нерезидентами и российскими инвесторами. Иностранцы выкупили у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на 8,1 млрд руб., сообщил организатор торгов по выкупу «Инвестиционная палата»: это 23% от всего пула иностранных бумаг в размере 35,3 млрд руб., которые участвует в схеме.
В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ИЦБ частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, сообщила «Инвестпалата».
ИЦБ были поделены на 100 максимально идентичных по набору бумаг лотов, стоимость одного составила 353,1 млн руб. «Инвестиционная палата» использовала принцип pro rata (пропорционально) при распределении полученных от продажи бумаг средств среди физических лиц. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.
Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета нерезидентов, подтвердили получение выкупленных ИЦБ, сообщила «Инвестпалата».
Ожидается, что средства от продажи поступят на счета брокеров и управляющих не позднее 13 августа. Профучастники рынка направят эти средства клиентам в соответствии с регламентными сроками.
«БКС Мир инвестиций» уже распределил между своими клиентами все средства, полученные от организаторов торгов, сообщил брокер в пресс-релизе. Все выплаты инвесторам, которые ранее подавали заявки на обмен, планируется завершить до конца 13 августа.
Срок приема их заявок на выкуп ИЦБ у россиян должен был изначально наступить 5 июля, но в тот же день «Инвестпалата» объявила о переносе дедлайна на 2 августа: зарубежным инвесторам нужно больше времени на различные согласования, поскольку это новый для всех процесс, писали «Ведомости».
В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции со стороны США на НРД и запрет Еврокомиссии на участие в выкупе европейским юридическим лицам. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков, считают в «Инвестпалате». В этой связи организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ.
Выкуп заблокированных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября. Процесс состоял из четырех этапов – продажа бумаг нерезидентам была завершающим. Российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцам позволили их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С», а затем вывести из России без дополнительных разрешений.