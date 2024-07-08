Нерезиденты попросили продлить прием заявок на выкуп заблокированных активов

Нерезиденты попросили продлить прием заявок на выкуп заблокированных активовЗарубежным инвесторам нужно больше времени на согласования
По просьбам нерезидентов брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема их заявок на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян. Дедлайн наступил 5 июля, но в тот же день организатор торгов по выкупу объявил о переносе срока на 2 августа. Расчеты по сделкам теперь запланированы на 12 августа. Продление периода приема заявок иностранцев, причин которого «Инвестпалата» не раскрыла, связано не с отсутствием спроса у нерезидентов, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом выкупа. По его данным, это вызвано тем, что зарубежным инвесторам нужно больше времени на различные согласования, поскольку это новый для всех процесс.
Выкуп заблокированных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября. Процесс делится на четыре этапа. На первом этапе российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб. – иностранцы должны будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С», а затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений. Всего отечественные инвесторы подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестпалата». На иностранные акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, остальное – на паи инвестиционных фондов на зарубежные акции.