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/ Инвестиции

Нерезиденты попросили продлить прием заявок на выкуп заблокированных активов

Зарубежным инвесторам нужно больше времени на согласования
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

По просьбам нерезидентов брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема их заявок на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян. Дедлайн наступил 5 июля, но в тот же день организатор торгов по выкупу объявил о переносе срока на 2 августа. Расчеты по сделкам теперь запланированы на 12 августа. Продление периода приема заявок иностранцев, причин которого «Инвестпалата» не раскрыла, связано не с отсутствием спроса у нерезидентов, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом выкупа. По его данным, это вызвано тем, что зарубежным инвесторам нужно больше времени на различные согласования, поскольку это новый для всех процесс.

Выкуп заблокированных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября. Процесс делится на четыре этапа. На первом этапе российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб. – иностранцы должны будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С», а затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений. Всего отечественные инвесторы подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестпалата». На иностранные акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, остальное – на паи инвестиционных фондов на зарубежные акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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