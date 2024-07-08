Нерезиденты попросили продлить прием заявок на выкуп заблокированных активов

По просьбам нерезидентов брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема их заявок на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян. Дедлайн наступил 5 июля, но в тот же день организатор торгов по выкупу объявил о переносе срока на 2 августа. Расчеты по сделкам теперь запланированы на 12 августа. Продление периода приема заявок иностранцев, причин которого «Инвестпалата» не раскрыла, связано не с отсутствием спроса у нерезидентов, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом выкупа. По его данным, это вызвано тем, что зарубежным инвесторам нужно больше времени на различные согласования, поскольку это новый для всех процесс.