Еврокомиссия запретила участвовать в обмене активами с Россией

«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)», – говорится в сообщении директората. В нем также указано, что Еврокомиссии известно о схеме обмена активами между российскими и иностранными инвесторами.