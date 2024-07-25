Еврокомиссия запретила участвовать в обмене активами с Россией
«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)», – говорится в сообщении директората. В нем также указано, что Еврокомиссии известно о схеме обмена активами между российскими и иностранными инвесторами.
Обменный процесс в директорате Совета описали следующим образом. Схема позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства недружественных инвесторов на счетах типа С.
В апреле Минфин России допустил в будущем обмен замороженных активов в формате «актив на актив». На данный момент действует схема обмена замороженных ценных бумаг на деньги нерезидентов счета типа «С». Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что обмен активами сложнее этой схемы с точки зрения техники.
В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб.