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Еврокомиссия запретила участвовать в обмене активами с Россией

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) запретила физическим и юридическим лицам ЕС обмениваться активами с Россией. Об этом говорится в разъяснениях генерального директора Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), на которые обратил внимание РБК.

«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)», – говорится в сообщении директората. В нем также указано, что Еврокомиссии известно о схеме обмена активами между российскими и иностранными инвесторами.

Обменный процесс в директорате Совета описали следующим образом. Схема позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства недружественных инвесторов на счетах типа С.

В апреле Минфин России допустил в будущем обмен замороженных активов в формате «актив на актив». На данный момент действует схема обмена замороженных ценных бумаг на деньги нерезидентов счета типа «С». Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что обмен активами сложнее этой схемы с точки зрения техники.

В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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