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В Центробанке отметили высокий спрос на обмен заблокированными активами

Ведомости

Центробанк РФ наблюдает высокий спрос на обмен замороженными активами со стороны нерезидентов, при этом они «взяли паузу» и изучают отдельные юридические позиции на соответствие требованиям регуляторов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

«Спрос довольно высокий со стороны иностранных нерезидентов, которые могут сейчас участвовать в этом [механизме обмена замороженными активами]», – сказал он в эфире телеканала РБК (цитата по ТАСС).

В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. 26 апреля в минфине Бельгии сообщили, что принятый Путиным указ не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям. В Кремле после этого заявили, что это решение не будет способствовать обмену активами, но Москва продолжит работу.

В июне бельгийский депозитарий Euroclear приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после попадания последнего под санкции минфина США. Штаты также ввели санкции против Мосбиржи, после чего на торговой площадке остановились торги долларами и евро. Габуния говорил, что эти ограничения никак не влияют на процесс обмена активами между российскими и иностранными инвесторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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