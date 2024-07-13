В Центробанке отметили высокий спрос на обмен заблокированными активами

В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. 26 апреля в минфине Бельгии сообщили, что принятый Путиным указ не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям. В Кремле после этого заявили, что это решение не будет способствовать обмену активами, но Москва продолжит работу.