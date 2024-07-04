ЦБ: санкции против Мосбиржи не отразятся на обмене активами
Санкции США в отношении Московской биржи никак не влияют на процесс обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Таким мнением поделился в ходе Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Филипп Габуния.
Габуния уточнил, что Мосбиржа в процессе обмена активами никак не участвует. Иностранные активы хранятся в зарубежных депозитариях, а средства иностранцев на счетах типа «С» «вообще хранятся в куче институтов, которые могут тратиться», подчеркнул зампред ЦБ.
15 июня РБК написал со ссылкой на письмо Euroclear, бельгийский депозитарий приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после попадания последнего под санкции минфина США. Euroclear объяснил это желанием проанализировать влияние ограничений против НРД на Euroclear Bank.
США ввели санкции против Мосбиржи, НРД и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. После этого на торговой площадке остановились торги долларами и евро.