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ЦБ: санкции против Мосбиржи не отразятся на обмене активами

Ведомости

Санкции США в отношении Московской биржи никак не влияют на процесс обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Таким мнением поделился в ходе Финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Филипп Габуния.

«Со своей стороны я не понимаю, какая здесь может быть проблема. Что им (иностранным инвесторам) может не понравиться, я не знаю», – сказал Габуния (цитата по РБК).

Габуния уточнил, что Мосбиржа в процессе обмена активами никак не участвует. Иностранные активы хранятся в зарубежных депозитариях, а средства иностранцев на счетах типа «С» «вообще хранятся в куче институтов, которые могут тратиться», подчеркнул зампред ЦБ. 

15 июня РБК написал со ссылкой на письмо Euroclear, бельгийский депозитарий приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после попадания последнего под санкции минфина США. Euroclear объяснил это желанием проанализировать влияние ограничений против НРД на Euroclear Bank.

США ввели санкции против Мосбиржи, НРД и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. После этого на торговой площадке остановились торги долларами и евро. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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