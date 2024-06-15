Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. Меры против НРД, как пояснили в Euroclear, подразумевают немедленное замораживание активов депозитария, а также «наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом № 14024», который позволяет вводить вторичные санкции в отношении лиц, содействующих подсанкционным российским компаниям и физическим лицам.