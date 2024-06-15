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Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций

Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после попадания последнего под санкции минфина США. Об этом со ссылкой на письмо депозитария клиентам пишет РБК.

«В настоящее время мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», – отмечается в письме Euroclear.

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. Меры против НРД, как пояснили в Euroclear, подразумевают немедленное замораживание активов депозитария, а также «наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом № 14024», который позволяет вводить вторичные санкции в отношении лиц, содействующих подсанкционным российским компаниям и физическим лицам.

Великобритания 13 июня вслед за США включила в санкционные списки НРД, что также означает заморозку активов депозитария, говорится в письме Euroclear.

В министерство финансов Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов, говорил в апреле партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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