Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций
«В настоящее время мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», – отмечается в письме Euroclear.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. Меры против НРД, как пояснили в Euroclear, подразумевают немедленное замораживание активов депозитария, а также «наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом № 14024», который позволяет вводить вторичные санкции в отношении лиц, содействующих подсанкционным российским компаниям и физическим лицам.
Великобритания 13 июня вслед за США включила в санкционные списки НРД, что также означает заморозку активов депозитария, говорится в письме Euroclear.
В министерство финансов Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов, говорил в апреле партнер BGP Litigation Сергей Гландин.