Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НКЦ и НРД

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НКЦ и НРДВ список ограничений попали более 40 юрлиц и физлиц
«Добавлены 42 новых обозначения и шесть новых спецификаций судов в соответствии с режимом санкций в отношении России», – указано в сообщении британского кабмина. Среди юрлиц в обновленном списке также имеются компании из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.
Под санкции попали «СПБ биржа», «Мурманск СПГ», «Новатэк Мурманск», «Русхимальянс», «Ингосстрах». Кроме того, в британский санкционной список включены председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, совладелец группы «Астра» Денис Фролов, бенефициар инвестиционной группы «Инсайт» Авет Миракян, основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин, совладелец группы S8 Capital Армен Саркисян.