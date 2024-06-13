В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

На открытии торгов 13 июня акции Мосбиржи рухнули на 15,8%. Так бумаги отреагировали на новости о попадании в санкционные списки США Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Но уже через 20 минут с начала торгов бумаги снижались на 10,4% и стоили 225,75 руб. за штуку.