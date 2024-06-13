В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках
«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк – это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают», – отметил представитель Кремля.
12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. Кроме того, в санкционный список попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. 13 июня Банк России сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным.
На открытии торгов 13 июня акции Мосбиржи рухнули на 15,8%. Так бумаги отреагировали на новости о попадании в санкционные списки США Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Но уже через 20 минут с начала торгов бумаги снижались на 10,4% и стоили 225,75 руб. за штуку.