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В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

Ведомости

Центробанк в состоянии обеспечить и обеспечивает стабильность на всех рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о санкциях США против Мосбиржи, пишет Life.ru.

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк – это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают», – отметил представитель Кремля.

12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. Кроме того, в санкционный список попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. 13 июня Банк России сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным.

На открытии торгов 13 июня акции Мосбиржи рухнули на 15,8%. Так бумаги отреагировали на новости о попадании в санкционные списки США Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Но уже через 20 минут с начала торгов бумаги снижались на 10,4% и стоили 225,75 руб. за штуку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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