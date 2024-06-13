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Акции Мосбиржи рухнули на 15% на открытии торгов

За день до этого торговая площадка попала под блокирующие санкции
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

На открытии торгов 13 июня акции Мосбиржи рухнули на 15,8%. Так бумаги отреагировали на новости о попадании в санкционные списки США Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Но уже через 20 минут с начала торгов бумаги снижались на 10,4% и стоили 225,75 руб. за штуку.

В то же время индекс Мосбиржи падал на 4,25% до 3036,25 пункта, а его долларовый аналог РТС снижался на 4,03% до 1074,41 пункта. Торги долларом и евро с 13 июня приостановлены. По итогам торгов 11 июня доллар стоил 89,1 руб., евро – 95,62 руб. Юань в ходе торгов взлетел почти до 12,5 руб., но затем отскочил до 12,162 руб.

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа, следует из лицензии OFAC. Согласно второй лицензии OFAC, связанные с энергетикой транзакции могут совершаться дольше, до 1 ноября 2024 г. – это обработка, транспортировка и покупка нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, включая древесину.

Мосбиржа сообщила 12 июня, что с 13 июня приостанавливаются расчеты не только валютными парами с долларом и евро, но и производные инструменты с расчетами в этих двух валютах. С этого же дня, согласно решению Банка России, приостановятся торги гонконгским долларом. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщал ЦБ.

Исполнение обязательств по сделкам, заключенным на биржевых торгах, определяется правилами клиринга. Если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиенту необходимо обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию, пояснил 13 июня «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Важно понимать, что находящаяся на брокерском счете валюта не обязательно может находиться на корреспондентских счетах НКЦ, отметил он. В случае если иностранная валюта клиента учитывается на счете НКЦ как обеспечение брокера, то в его отношении как участника клиринга применяются меры по урегулированию последствий введенных ограничений.

По ранее заключенным сделкам расчеты будут проведены в соответствии с правилами клиринга, отметил представитель Мосбиржи.

Для установки официальных курсов валют регулятор начнет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Такой альтернативный порядок регулятор разработал и принял в своем указании №6290-у еще в октябре 2022 г. на случай введения санкций против Мосбиржи. До 11 июня официальные курсы доллара и евро к рублю устанавливались на основе средневзвешенных данных по сделкам с валютами, заключенным на Мосбирже.

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки – все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, заверил ЦБ.

НКЦ не принимает евро и доллары для обеспечения по сделкам с конца августа 2022 г. Летом того же года организация разослала профучастникам письмо, в котором рассказала о возможных действиях в случае введения санкций, способных ограничить торги одной или несколькими иностранными валютами, писал РБК. Сама торговая площадка провела работу с рынком и максимально подготовила участников торгов к сценарию, при котором Мосбиржа окажется под санкциями США, говорил в декабре 2023 г. журналистам представитель группы Игорь Марич.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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