Акции Мосбиржи рухнули на 15% на открытии торгов

НКЦ не принимает евро и доллары для обеспечения по сделкам с конца августа 2022 г. Летом того же года организация разослала профучастникам письмо, в котором рассказала о возможных действиях в случае введения санкций, способных ограничить торги одной или несколькими иностранными валютами, писал РБК. Сама торговая площадка провела работу с рынком и максимально подготовила участников торгов к сценарию, при котором Мосбиржа окажется под санкциями США, говорил в декабре 2023 г. журналистам представитель группы Игорь Марич.