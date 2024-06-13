ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным
Официальный курс рубля останется едиными и рыночным, его будут рассчитывать по внебиржевому рынку, сообщили в пресс-службе Банка России.
Изменения коснутся только круга данных расчета курса рубля. Кроме того, в Центробанке обратили внимание, что внутренние валютные рынки большинства стран в мире являются внебиржевыми. В ЦБ также добавили, что для конвертируемости национальной валюты обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования биржевая торговля не является необходимым условием.
Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта. Согласно сообщению ведомства, баланс на валютном рынке в целом остается неизменным.
С 13 июня Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом. Ведомство пояснило этот шаг тем, что данная валюта привязана к доллару США. Банки, которые проводят расчеты в гонконгском долларе, применяют жесткий комплаенс, из-за чего расчеты удлиняются. Решение о приостановке было принято для сокращения рисков, добавил регулятор.
12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Кроме того, под санкции попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Ведомство ввело санкции против страховой компании «Согаз», проектов «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Гознака, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.