ЦБ: курс рубля останется единым и рыночным

Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта. Согласно сообщению ведомства, баланс на валютном рынке в целом остается неизменным.