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ЦБ приостановил торги гонконгским долларом

Ведомости

Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом с 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

Кроме того, ЦБ изменил время начала торговой сессии на Мосбирже на 9:50 мск. Обычно торги на валютном рынке открываются с 7:00, на срочном – с 9:00.

На сайте Мосбиржи уточняется, что торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке с 9:50 до 10:00 состоится аукцион открытия, затем начнется основная сессия. Торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом, добавили там.

С 13 июня Мосбиржа прекращает торги долларом и евро из-за введения санкций США. В ЦБ заявили, что сделки с валютой продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Компании и граждане смогут покупать и продавать валюту через российские банки. Все средства на счетах и вкладах сохранятся.

12 июня минфин США расширил санкции против России и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Помимо Мосбиржи, санкции затронули страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр, Гознак, «Движение первых», Национальный расчетный депозитарий и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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