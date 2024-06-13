ЦБ приостановил торги гонконгским долларом

На сайте Мосбиржи уточняется, что торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке с 9:50 до 10:00 состоится аукцион открытия, затем начнется основная сессия. Торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом, добавили там.