ЦБ приостановил торги гонконгским долларом
Банк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом с 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме того, ЦБ изменил время начала торговой сессии на Мосбирже на 9:50 мск. Обычно торги на валютном рынке открываются с 7:00, на срочном – с 9:00.
На сайте Мосбиржи уточняется, что торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке с 9:50 до 10:00 состоится аукцион открытия, затем начнется основная сессия. Торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом, добавили там.
12 июня минфин США расширил санкции против России и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Помимо Мосбиржи, санкции затронули страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр, Гознак, «Движение первых», Национальный расчетный депозитарий и др.