Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Брокеры объявляют о валютных ограничениях после санкций против Мосбиржи

Ввод и вывод валюты может возобновиться в пятницу, надеется один из профучастников
Артем Кульша
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

После введения США санкций против компаний группы Московской биржи брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты, обратили внимание «Ведомости».

Соединенные Штаты в День России, 12 июня, ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), выдав лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 г.

Сразу после объявления американских ограничений Мосбиржа сообщила об остановке торгов валютными парами с долларом и евро с 13 июня. В ночь на четверг стало известно также о приостановке торгов гонконгским долларом – Банк России объяснил это привязкой его курса к доллару США.

Если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиенту необходимо обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Важно понимать, что находящаяся на брокерском счете валюта может и не находиться на корреспондентских счетах НКЦ, подчеркнул он. Если иностранная валюта клиента учитывается на счете НКЦ как обеспечение брокера, то в отношении брокера как участника клиринга применяются меры по урегулированию последствий введенных ограничений, продолжает он. По ранее заключенным сделкам расчеты будут проведены в соответствии с правилами клиринга, подытожил собеседник.

Первые сообщения брокеров о временной приостановке ввода/вывода долларов США, евро и в отдельных случаях гонконгских долларов и юаней стали появляться еще вечером 12 июня. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив с четверга вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские до появления разъяснений от Мосбиржи. Ограничения не затрагивают обмен валюты в приложении банка «Райффайзен онлайн», рубли также можно выводить с брокерских счетов в обычном порядке, говорится в сообщении на сайте банка.

О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро с 13 июня сообщил брокер БКС, причем ограничение касается даже вывода валюты на счета в «БКС банке», который входит в периметр группы БКС. Вывод юаней с брокерских счетов доступен только в «БКС банк», сказано в сообщении компании. «На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики», – также говорится в нем.

«Финам» временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро – эта мера нужна для получения всех необходимых данных от Мосбиржи, а также для проведения внутренних расчетов, поясняет брокер в сообщении. «Мы ожидаем получить данные в ближайшее время и рассчитываем, что уже завтра [14 июня] ввод и вывод валюты будут доступны. Это может случиться и раньше, в том числе сегодня», – также говорится в сообщении.

В поддержке брокера «Т-инвестиции» (ранее «Тинькофф инвестиции») корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что продажа долларов США недоступна в связи с приостановкой биржевых торгов американской валютой.

Об аналогичном ограничении в отношении долларов США и евро в приложении «Сберинвестиции» сообщил представитель Сбербанка. «Валютные остатки на счетах наших клиентов минимальны и в среднем составляют менее 0,2%. Как и ранее, клиенты в любой момент могут вывести эти остатки на банковский счет и далее поменять его по банковскому курсу», – добавил собеседник.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных