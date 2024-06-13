Брокеры объявляют о валютных ограничениях после санкций против Мосбиржи

«Финам» временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро – эта мера нужна для получения всех необходимых данных от Мосбиржи, а также для проведения внутренних расчетов, поясняет брокер в сообщении. «Мы ожидаем получить данные в ближайшее время и рассчитываем, что уже завтра [14 июня] ввод и вывод валюты будут доступны. Это может случиться и раньше, в том числе сегодня», – также говорится в сообщении.