Брокеры объявляют о валютных ограничениях после санкций против Мосбиржи

Брокеры объявляют о валютных ограничениях после санкций против МосбиржиВвод и вывод валюты может возобновиться в пятницу, надеется один из профучастников
После введения США санкций против компаний группы Московской биржи брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты, обратили внимание «Ведомости».
Соединенные Штаты в День России, 12 июня, ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), выдав лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 г.
Сразу после объявления американских ограничений Мосбиржа сообщила об остановке торгов валютными парами с долларом и евро с 13 июня. В ночь на четверг стало известно также о приостановке торгов гонконгским долларом – Банк России объяснил это привязкой его курса к доллару США.
Если иностранная валюта находится на брокерском счете, клиенту необходимо обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию, сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи. Важно понимать, что находящаяся на брокерском счете валюта может и не находиться на корреспондентских счетах НКЦ, подчеркнул он. Если иностранная валюта клиента учитывается на счете НКЦ как обеспечение брокера, то в отношении брокера как участника клиринга применяются меры по урегулированию последствий введенных ограничений, продолжает он. По ранее заключенным сделкам расчеты будут проведены в соответствии с правилами клиринга, подытожил собеседник.
Первые сообщения брокеров о временной приостановке ввода/вывода долларов США, евро и в отдельных случаях гонконгских долларов и юаней стали появляться еще вечером 12 июня. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив с четверга вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские до появления разъяснений от Мосбиржи. Ограничения не затрагивают обмен валюты в приложении банка «Райффайзен онлайн», рубли также можно выводить с брокерских счетов в обычном порядке, говорится в сообщении на сайте банка.
О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро с 13 июня сообщил брокер БКС, причем ограничение касается даже вывода валюты на счета в «БКС банке», который входит в периметр группы БКС. Вывод юаней с брокерских счетов доступен только в «БКС банк», сказано в сообщении компании. «На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики», – также говорится в нем.
«Финам» временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро – эта мера нужна для получения всех необходимых данных от Мосбиржи, а также для проведения внутренних расчетов, поясняет брокер в сообщении. «Мы ожидаем получить данные в ближайшее время и рассчитываем, что уже завтра [14 июня] ввод и вывод валюты будут доступны. Это может случиться и раньше, в том числе сегодня», – также говорится в сообщении.
В поддержке брокера «Т-инвестиции» (ранее «Тинькофф инвестиции») корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что продажа долларов США недоступна в связи с приостановкой биржевых торгов американской валютой.
Об аналогичном ограничении в отношении долларов США и евро в приложении «Сберинвестиции» сообщил представитель Сбербанка. «Валютные остатки на счетах наших клиентов минимальны и в среднем составляют менее 0,2%. Как и ранее, клиенты в любой момент могут вывести эти остатки на банковский счет и далее поменять его по банковскому курсу», – добавил собеседник.