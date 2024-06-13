ЦБ объяснил приостановку торгов евро
Приостановка торгов евро на Мосбирже связана с санкциями США, которые соблюдает Евросоюз (ЕС). Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро», – заявили в ЦБ.
В тот же день Банк России сообщил, что сделки с долларом США и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Для определения их официальных курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.