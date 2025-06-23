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«Норильский никель» разместил выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней

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«Норильский никель» разместил на российском рынке выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с расчетами в рублях. Об этом сообщил член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

В рамках выпуска серии БО-001Р-11-CNY предусмотрен пут-опцион, который будет действовать через 1,4 года с момента размещения облигаций. Срок до погашения составляет пять лет, а ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7% годовых. Агентом по размещению выступило ООО «Табула Раса».

Сбор заявок состоялся 17 июня с 11:00 до 15:00 мск. В компании уточнили, что купон привлек высокий интерес со стороны инвесторов. Это позволило снизить ставку на 100 базисных пунктов, а также увеличить окончательный объем выпуска с 1 млрд юаней до 3 млрд.

Книга заявок продемонстрировала значительную диверсификацию рыночного спроса. Среди основных инвесторов оказались клиенты частных банков, компании доверительного управления и брокерские платформы, а также банки, управляющие и инвестиционные компании.

30 апреля «Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9%. Член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков сообщил, что цена размещения дополнительного выпуска облигаций была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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