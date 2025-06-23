«Норильский никель» разместил выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней
«Норильский никель» разместил на российском рынке выпуск облигаций в объеме 3 млрд юаней с расчетами в рублях. Об этом сообщил член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
В рамках выпуска серии БО-001Р-11-CNY предусмотрен пут-опцион, который будет действовать через 1,4 года с момента размещения облигаций. Срок до погашения составляет пять лет, а ставка ежемесячного купона установлена на уровне 7% годовых. Агентом по размещению выступило ООО «Табула Раса».
Сбор заявок состоялся 17 июня с 11:00 до 15:00 мск. В компании уточнили, что купон привлек высокий интерес со стороны инвесторов. Это позволило снизить ставку на 100 базисных пунктов, а также увеличить окончательный объем выпуска с 1 млрд юаней до 3 млрд.
Книга заявок продемонстрировала значительную диверсификацию рыночного спроса. Среди основных инвесторов оказались клиенты частных банков, компании доверительного управления и брокерские платформы, а также банки, управляющие и инвестиционные компании.
30 апреля «Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9%. Член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков сообщил, что цена размещения дополнительного выпуска облигаций была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых.