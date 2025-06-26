VK подвела итоги допэмиссии на 112 млрд рублей

VK подвела итоги допэмиссии на 112 млрд рублейСредства направят на снижение долговой нагрузки
В результате было размещено 345 млн обыкновенных акций. Общее количество акций составило 584,4 млн шт. Цена размещения допакций была рыночной – 324,9 руб. за бумагу. Участниками закрытой подписки стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), пайщиками которых являются ключевые российские акционеры.
VK предоставила преимущественное право на приобретение акций всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле. Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки, уточнили в сообщении.