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VK подвела итоги допэмиссии на 112 млрд рублей

Средства направят на снижение долговой нагрузки
Ведомости

МКПАО «ВК» привлекла 112 млрд руб. в рамках допэмиссии, сообщили на сайте компании.

В результате было размещено 345 млн обыкновенных акций. Общее количество акций составило 584,4 млн шт. Цена размещения допакций была рыночной – 324,9 руб. за бумагу. Участниками закрытой подписки стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), пайщиками которых являются ключевые российские акционеры.

VK предоставила преимущественное право на приобретение акций всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле. Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки, уточнили в сообщении.

VK начала размещение допэмиссии по закрытой подписке 20 мая. Ожидалось, что компания привлечет до 115 млрд руб. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании 30 апреля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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