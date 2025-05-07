VK привлечет 115 млрд рублей от инвесторов на покрытие части долга

Цена размещения дополнительных акций составит 324,9 руб. за 1 шт., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Мосбирже за три месяца с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г. Согласно отчетности компании за 2024 г., общее число акций компании составляет 239 375 040 шт., включая обыкновенные акции класса А. Допэмиссия позволит VK разместить до 353 955 064 обыкновенных акций, уточнил представитель компании.