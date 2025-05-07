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VK привлечет 115 млрд рублей от инвесторов на покрытие части долга

Компания рассчитывает снизить процентные выплаты и улучшить условия кредитования
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры VK одобрили допэмиссию, в ходе которой привлекут до 115 млрд руб. Эти средства компания направит на снижение долговой нагрузки. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании 30 апреля 2025 г., о чем и сообщила компания 6 мая.

Участниками закрытой подписки станут закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, говорилось в сообщении компании в начале апреля. В сообщении о существенном факте компании уточняется, что речь идет о ЗПИФ «Тривор» под управлением АО «АМ-инвест», а также ЗПИФ «Агана – социальные сети» под управлением ООО «Управляющая компания «Агана».

Цена размещения дополнительных акций составит 324,9 руб. за 1 шт., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Мосбирже за три месяца с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г. Согласно отчетности компании за 2024 г., общее число акций компании составляет 239 375 040 шт., включая обыкновенные акции класса А. Допэмиссия позволит VK разместить до 353 955 064 обыкновенных акций, уточнил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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