VK привлечет 115 млрд рублей от инвесторов на покрытие части долга

VK привлечет 115 млрд рублей от инвесторов на покрытие части долгаКомпания рассчитывает снизить процентные выплаты и улучшить условия кредитования
Акционеры VK одобрили допэмиссию, в ходе которой привлекут до 115 млрд руб. Эти средства компания направит на снижение долговой нагрузки. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании 30 апреля 2025 г., о чем и сообщила компания 6 мая.
Участниками закрытой подписки станут закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, говорилось в сообщении компании в начале апреля. В сообщении о существенном факте компании уточняется, что речь идет о ЗПИФ «Тривор» под управлением АО «АМ-инвест», а также ЗПИФ «Агана – социальные сети» под управлением ООО «Управляющая компания «Агана».
Цена размещения дополнительных акций составит 324,9 руб. за 1 шт., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Мосбирже за три месяца с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г. Согласно отчетности компании за 2024 г., общее число акций компании составляет 239 375 040 шт., включая обыкновенные акции класса А. Допэмиссия позволит VK разместить до 353 955 064 обыкновенных акций, уточнил представитель компании.