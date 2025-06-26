Гонконгская Fusion Factor Fintech реорганизует АО «Киви»

В феврале 2024 г Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором тогда было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 28 апреля этого года АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».