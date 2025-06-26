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Гонконгская Fusion Factor Fintech реорганизует АО «Киви»

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Владеющая АО «Киви» гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF) проведет реорганизацию компании. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на представительство FFF.

«Группа АО "Киви" находится в процессе пересмотра своей стратегии развития. Новые инициативы включают переход от монобанковской модели к мультибанковской, а также запуск совместных сервисов в партнерстве с другими компаниями», – говорится в сообщении.

На первом этапе реорганизации будет проведена регистрация новых юридических лиц. Как пишет агентство со ссылкой на данные «Федресурса», 19 июня было принято решение о реорганизации АО «Киви» в форме выделения из него АО «Квин актив».

Qiwi в начале 2024 г. продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,7 млрд руб.

В феврале 2024 г Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором тогда было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 28 апреля этого года АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».

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