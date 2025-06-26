Гонконгская Fusion Factor Fintech реорганизует АО «Киви»
Владеющая АО «Киви» гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF) проведет реорганизацию компании. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на представительство FFF.
«Группа АО "Киви" находится в процессе пересмотра своей стратегии развития. Новые инициативы включают переход от монобанковской модели к мультибанковской, а также запуск совместных сервисов в партнерстве с другими компаниями», – говорится в сообщении.
На первом этапе реорганизации будет проведена регистрация новых юридических лиц. Как пишет агентство со ссылкой на данные «Федресурса», 19 июня было принято решение о реорганизации АО «Киви» в форме выделения из него АО «Квин актив».
Qiwi в начале 2024 г. продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,7 млрд руб.
В феврале 2024 г Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором тогда было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 28 апреля этого года АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».