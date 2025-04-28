АСВ завершило расчеты с кредиторами «Киви банка»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершило расчеты с кредиторами «Киви банка», подавшими заявления на получение выплат. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Всего с 12 июля 2024 г. агентство перечислило более 79 000 кредиторов сумму в размере 37,21 млрд руб.
Средства, которые предназначались кредиторам, не предоставившим свои платежные реквизиты, были внесены 28 апреля на депозит нотариуса в связи с окончанием процесса расчетов.
После завершения выплат оставшееся имущество кредитной организации будет предложено к передаче и распределению между участниками «Киви банка».
Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля 2024 г. Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором тогда было назначено АСВ.
1 октября 2024 г. АСВ сообщало о завершении расчетов с основной частью кредиторов банка. На тот момент на удовлетворение их требований было направлено более 33,2 млрд руб.