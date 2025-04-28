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АСВ завершило расчеты с кредиторами «Киви банка»

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершило расчеты с кредиторами «Киви банка», подавшими заявления на получение выплат. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Всего с 12 июля 2024 г. агентство перечислило более 79 000 кредиторов сумму в размере 37,21 млрд руб.

Средства, которые предназначались кредиторам, не предоставившим свои платежные реквизиты, были внесены 28 апреля на депозит нотариуса в связи с окончанием процесса расчетов.

После завершения выплат оставшееся имущество кредитной организации будет предложено к передаче и распределению между участниками «Киви банка».

Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля 2024 г. Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором тогда было назначено АСВ.

1 октября 2024 г. АСВ сообщало о завершении расчетов с основной частью кредиторов банка. На тот момент на удовлетворение их требований было направлено более 33,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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