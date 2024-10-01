В АСВ сообщили о завершении расчетов с основной частью кредиторов «Киви банка»

Отмечается, что в агентство поступают новые требования кредиторов, которые будут рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом «О несостоятельности (банкротстве)». В некоторых случаях оперативное перечисление средств невозможно, поскольку в них указаны неполные или некорректные банковские реквизиты для перечисления, указывает ликвидатор. Агентство порекомендовало кредиторам проверять сведения о рублевых счетах, открытых в российских или иностранных банках. Для корректировки банковских реквизитов можно воспользоваться формами заявлений, размещенных на сайте АСВ.