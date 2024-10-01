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В АСВ сообщили о завершении расчетов с основной частью кредиторов «Киви банка»

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершило расчеты с основной частью кредиторов «Киви банка». На удовлетворение требований были направлены более 33,2 млрд руб., следует из сообщения ликвидатора (АСВ).

«АСВ, исполняющая функции ликвидатора »Киви банка» (АО), направила на удовлетворение требований кредиторов банка свыше 33,2 млрд руб. Это превышает 90% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Таким образом, по состоянию на 1 октября 2024 г. расчеты с основной частью кредиторов банка завершены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в агентство поступают новые требования кредиторов, которые будут рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом «О несостоятельности (банкротстве)». В некоторых случаях оперативное перечисление средств невозможно, поскольку в них указаны неполные или некорректные банковские реквизиты для перечисления, указывает ликвидатор. Агентство порекомендовало кредиторам проверять сведения о рублевых счетах, открытых в российских или иностранных банках. Для корректировки банковских реквизитов можно воспользоваться формами заявлений, размещенных на сайте АСВ.

Расчеты с кредиторами третьей очереди «Киви банка» продлены по 18 октября 2024 г.

10 апреля Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в «Киви банке», удовлетворив иск ЦБ. 21 февраля Банк России сообщил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов регулятора в области банковской деятельности. По данным ЦБ, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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