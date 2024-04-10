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Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать «Киви банк»

У банка достаточно средств для выполнения обязательств перед клиентами, говорила ранее Набиуллина
Ведомости

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в «Киви банке», удовлетворив иск Банка России. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов, сообщает пресс-служба АСВ.

22 марта ЦБ направил в Арбитражный суд исковое заявление о принудительной ликвидации «Киви банка». По словам председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, профицит средств в банке превысил 28 млрд руб., он может выполнить все обязательства перед клиентами.

21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».

В этот же день Мосбиржа объявила о запрете коротких продаж по распискам Qiwi и облигациям «Киви Финанс». Такие сделки стали недоступны инвесторам с 22 февраля. Также для этих инструментов увеличился минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска до 100%. На следующий день Московская биржа объявила об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Киви» из состава индексов акций.

2 апреля Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ходатайство временной администрации «Киви банка» в лице АСВ об аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры. Агентство подало иск об аресте всех акций АО «Киви» 4 марта. АСВ также просило запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств из АО «Киви».

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения «Киви банка» лицензии в 4,3 млрд руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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