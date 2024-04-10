Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать «Киви банк»

В этот же день Мосбиржа объявила о запрете коротких продаж по распискам Qiwi и облигациям «Киви Финанс». Такие сделки стали недоступны инвесторам с 22 февраля. Также для этих инструментов увеличился минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска до 100%. На следующий день Московская биржа объявила об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Киви» из состава индексов акций.