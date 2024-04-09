Qiwi не сможет купить бонды «Киви финанс» 11 апреля

Срок возникновения права на подачу владельцами облигаций судебных исков может быть перенесен на более позднюю дату. Это возможно после принятия решения общим собранием владельцев облигаций или заключения с крупным держателем соглашения о признании условий не наступившими для направления акцепта оферты или об изменении сроков реализации права на покупку бондов. В отчете отмечено, что в числе основных держателей облигаций – ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Росбанк» и АО «Киви банк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выполняющего функции временной администрации. Облигации на сумму около 200 млн руб. принадлежат физическим лицам.