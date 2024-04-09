Qiwi не сможет купить бонды «Киви финанс» 11 апреля
Компания Qiwi не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Об этом говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованном на госинформресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как Банк России приказом от 21 февраля отозвал его лицензию.
«Таким образом, неисполнение обязательств по оферте перед держателями облигаций в установленный срок 11 апреля 2024 г. приведет к возникновению временной неплатежеспособности у «Киви финанс» и «Киви», что может являться формальным основанием для обращения кредиторами в суд», – говорится в отчете компании.
Срок возникновения права на подачу владельцами облигаций судебных исков может быть перенесен на более позднюю дату. Это возможно после принятия решения общим собранием владельцев облигаций или заключения с крупным держателем соглашения о признании условий не наступившими для направления акцепта оферты или об изменении сроков реализации права на покупку бондов. В отчете отмечено, что в числе основных держателей облигаций – ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Росбанк» и АО «Киви банк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выполняющего функции временной администрации. Облигации на сумму около 200 млн руб. принадлежат физическим лицам.
Компания поясняет, что при успешном завершении переговоров с держателями облигаций «Киви» и «Киви Финанс» рассчитывают исполнить свои обязательства перед ними в другие согласованные сторонами сроки «за счет возврата средств займов от «РОВИ Факторинг плюс» или за счет возврата денежных средств, замороженных в настоящий момент на банковских счетах в «Киви банке», либо за счет получения рефинансирования».
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».
В этот же день Мосбиржа объявила о запрете коротких продаж по распискам Qiwi и облигациям «Киви Финанс». Такие сделки стали недоступны инвесторам с 22 февраля. Также для этих инструментов увеличился минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска до 100%. На следующий день Московская биржа объявила об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Киви» из состава индексов акций.
2 апреля Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ходатайство временной администрации «Киви банка» в лице АСВ об аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры. Агентство подало иск об аресте всех акций АО «Киви» 4 марта. АСВ также просило запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств из АО «Киви».
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения «Киви банка» лицензии в 4,3 млрд руб. 15 марта в АСВ сообщили, что вкладчикам уже было выплачено 3,26 млрд руб. – 75% от суммы страховой ответственности.
22 марта ЦБ направил в Арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации «Киви банка». Профицит средств в банке превышает 28 млрд руб., он может выполнить все обязательства перед клиентами, говорила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.