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СПБ биржа намерена запустить фьючерсы на российские акции

Ведомости

Генеральный директор СПБ биржи Евгений Сердюков сообщил о планах начать торги расчетными фьючерсами. На первом этапе будут представлены фьючерсы на российские акции, включая акции самой биржи, цитирует его «Интерфакс».

Планируется также представить расчетный фьючерс на индекс биткойна, добавил Сердюков. По его словам, в дальнейшем ассортимент расширят за счет фьючерсов на акции компаний из дружественных стран.

28 мая представитель СПБ биржи сообщал, что площадка планирует запуск торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. В настоящее время, по его словам, фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем. Предполагается, что торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, начнутся по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга внесут соответствующие изменения.

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