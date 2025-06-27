СПБ биржа намерена запустить фьючерсы на российские акции

28 мая представитель СПБ биржи сообщал, что площадка планирует запуск торгов расчетными фьючерсами, связанными с ценой криптовалют. В настоящее время, по его словам, фьючерс на индекс биткойна доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем. Предполагается, что торги расчетными фьючерсами, связанными с ценой биткойна, начнутся по мере готовности участников и их интернет-трейдинговых систем. В правила торговли инструментами срочного рынка и клиринга внесут соответствующие изменения.