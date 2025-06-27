«СПБ биржа» намерена запустить торги заблокированными иностранными акциями

В планах торговой площадки дать инвесторам возможность совершать сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами в рамках основной сессии – с 10.00 до 19.00 мск. По сообщению Сердюкова, торги будут осуществляться в рублях. Сердюков рассказал, что установленные правила не нарушают санкционное регулирование США. Это значит, что участники торгов не рискуют вновь попасть под рестрикции, поскольку «СПБ биржа» и СПБ банк не будут взимать какую-либо плату за свои услуги.