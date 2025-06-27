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«СПБ биржа» намерена запустить торги заблокированными иностранными акциями

Ведомости

Комитет по развитию рынков «СПБ биржи» одобрил решение о начале торгов заблокированными иностранными ценными бумагами, сообщил генеральный директор биржи Евгений Сердюков на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

«Брокеры и их клиенты-инвесторы получат возможность заключать сделки с иностранными ценными бумаги, торги которыми были приостановлены после введения санкций в отношении «СПБ биржи», – сказал он, отметив, что все расчеты будут происходить внутри «СПБ банка». Другие способы не предусмотрены.

В планах торговой площадки дать инвесторам возможность совершать сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами в рамках основной сессии – с 10.00 до 19.00 мск. По сообщению Сердюкова, торги будут осуществляться в рублях. Сердюков рассказал, что установленные правила не нарушают санкционное регулирование США. Это значит, что участники торгов не рискуют вновь попасть под рестрикции, поскольку «СПБ биржа» и СПБ банк не будут взимать какую-либо плату за свои услуги.

В ноябре 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло «СПБ биржу» в санкционный список. Тогда были заблокированы активы инвесторов и приостановлены сделки с иностранными бумагами.

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