Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2024 год в 5,01 рубля на акцию

По итогам 2024 г. ПАО получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,8 млрд руб., показатель вырос на 43%. EBITDA продемонстрировала еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб.