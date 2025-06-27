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Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили дивиденды за 2024 год в 5,01 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 г. в размере 5,01 руб. за одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма выплат составит более 5,5 млн руб. Таким образом, оставшаяся часть прибыли (более 608 млн руб.) останется нераспределенной.

Уточняется, что право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 июля 2025 г.

По итогам 2024 г. ПАО получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,8 млрд руб., показатель вырос на 43%. EBITDA продемонстрировала еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб.

За прошлый год выручка «Абрау-Дюрсо» выросла на 26%, достигнув максимальных для компании 15,8 млрд руб. По итогам 2024 г. общий объем продаж составил рекордные 66,86 млн бутылок, что на 18% превышает показатель годом ранее.

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