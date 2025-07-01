Венчурный фонд Т-банка инвестировал в еще один стартап

Фонд «Венчурные инвестиции 1» работает с февраля 2025 г. в виде закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) под управлением УК «Т-капитал». На первом этапе в начале года частные инвесторы участвовали в формировании капитала фонда через покупку паев. Сейчас фонд находится в инвестиционном периоде, то есть отбирает и вкладывается в быстрорастущие бизнес-проекты, чтобы на горизонте 4-8 лет получить потенциальную прибыль от продажи долей в этих компаниях стратегическому инвестору или выход на IPO. Полученный финансовый результат будет распределен между пайщиками.