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Венчурный фонд Т-банка инвестировал в еще один стартап

Ведомости

Венчурный фонд «Т-инвестиций» и управляющая компания «СТ капитал» приобрели доли в российской технологической компании «Медицина», рассказали «Ведомостям» их представители. Фонд «Венчурные инвестиции 1» получил 11,22% в уставном капитале ООО «Медицина», а «СТ капитал» – 5,26%. Сумма сделки не раскрывается.

«Медицина» – это юрлицо, основным продуктом которого является система автоматизации маркетинга Zabota 2.0 для работы с базой пациентов частных клиник. Она интегрируется с медицинской информационной системой, анализирует пациентов по 86 параметрам и выстраивает с каждым из них персонализированную коммуникацию, используя более 270 сценариев.

Для Zabota 2.0 привлеченные средства позволят усилить команду разработки, сделать систему более доступной при внедрении, а также перейти к предиктивному анализу и повысить гиперперсонализацию за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, приводятся в сообщении Т-банка слова сооснователя и гендиректора Zabota 2.0 Дмитрия Лаптева.

Выручка «Медицины» в 2024 г. выросла на 50%, отметил директор по частному акционерному капиталу Т-банка Никита Ильинский. Он уверен, что у Zabota 2.0 высокий потенциал дальнейшего роста и инвестиции фонда помогут ей достичь поставленных бизнес-задач.

Это вторая сделка фонда «Т-инвестиций»: в мае 2025 г. он вложился в российскую технологическую компанию «Айро» (владеет онлайн-сервисом бытовых услуг Airo) с долей 12,5%, писали «Ведомости».

Фонд «Венчурные инвестиции 1» работает с февраля 2025 г. в виде закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) под управлением УК «Т-капитал». На первом этапе в начале года частные инвесторы участвовали в формировании капитала фонда через покупку паев. Сейчас фонд находится в инвестиционном периоде, то есть отбирает и вкладывается в быстрорастущие бизнес-проекты, чтобы на горизонте 4-8 лет получить потенциальную прибыль от продажи долей в этих компаниях стратегическому инвестору или выход на IPO. Полученный финансовый результат будет распределен между пайщиками.

Стартовый капитал физлиц – квалифицированных инвесторов для участия в сделках – 500 000 руб. Ожидаемая доходность всего портфеля фонда – 35% годовых с учетом комиссий.

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