Доходы Euroclear от замороженных активов России сократились на 21%

Финансовая группа Euroclear, в состав которой входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, получила за первую половину 2025 г. 2,7 млрд евро процентных доходов от российских активов, замороженных в 2022 г. в рамках санкций ЕС против России, следует из информации на сайте компании. Это на 21% меньше, чем за тот же период 2024 г.