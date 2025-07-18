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Доходы Euroclear от замороженных активов России сократились на 21%

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Финансовая группа Euroclear, в состав которой входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, получила за первую половину 2025 г. 2,7 млрд евро процентных доходов от российских активов, замороженных в 2022 г. в рамках санкций ЕС против России, следует из информации на сайте компании. Это на 21% меньше, чем за тот же период 2024 г.

Прибыль от указанной категории активов за I квартал 2025 г. составила около 1,47 млрд евро, а за следующие три месяца – 1,23 млрд евро. Как отмечается в сообщении группы, снижение процентных доходов обусловлено постепенным снижением ставок в регионе. Euroclear прогнозирует, что дальнейшие результаты также будут зависеть от процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ). Российские санкции и контрмеры привели к прямым расходам Euroclear в 52 млн евро.

Финансовая группа сообщила, что в соответствии с требованиями регламента ЕС за первое полугодие 2025 г. было выделено 1,8 млрд евро в качестве непредвиденного взноса. Из них 1,6 млрд евро будут выплачены Европейской комиссии в июле.

14 мая стало известно, что доходы Euroclear от российских активов сократились впервые со времен заморозки. Тогда компания получила около 1,5 млрд евро за I квартал 2025 г., что на 7,5% меньше в сравнении в аналогичным периодом прошлого года. При этом российские санкции и контрмеры за три месяца привели к прямым расходам Euroclear в 22 млн евро.

Активы, принадлежащие российским компаниям и физическим лицам, попали под санкции Евросоюза в 2022 г. и были заморожены. На конец июня 2025 г. они составляли 194 млрд евро из 229 млрд евро, приходящихся на баланс Euroclear.

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