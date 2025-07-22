«Газпром» привлек $250 млн в рамках дополнительного выпуска облигаций
ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций на общую сумму $250 млн сроком на 3,8 года. Цена облигаций составила 100,5% от номинала, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке.
Компания объявила о доходности ценных бумаг на уровне 7,34%. С учетом основного этапа выпуска облигаций их общий объем достиг $650 млн, что стало крупнейшим размещением на срок более одного года среди компаний-эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.
Участниками сделки стали клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания, занявшие 75%-ную долю выпуска, а также управляющие и страховые компании с долей в 15% и банки (10%). Технические расчеты компания запланировала на 24 июля 2025 г. Организует размещение Газпромбанк.