«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях по ставке 6,9%
ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Объем размещения «Газпрома» на локальном рынке облигаций составил 155 млрд руб. – $1,7 млрд. Технические расчеты запланированы на 1 июля. Выплаты по облигациям купонов и погашения номинала проведутся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
Размещение привлекло 4,2 млрд юаней от клиентов банков и инвестиционных компаний – 53%, частных инвесторов брокерских компаний – 27%, коммерческих и государственных банков – 12%, страховых и управляющих компаний – 8%. Нововведением для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора.
27 июня на общем собрании акционеров ПАО «Газпром» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять.