Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях по ставке 6,9%

Ведомости

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Объем размещения «Газпрома» на локальном рынке облигаций составил 155 млрд руб. – $1,7 млрд. Технические расчеты запланированы на 1 июля. Выплаты по облигациям купонов и погашения номинала проведутся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Размещение привлекло 4,2 млрд юаней от клиентов банков и инвестиционных компаний – 53%, частных инвесторов брокерских компаний – 27%, коммерческих и государственных банков – 12%, страховых и управляющих компаний – 8%. Нововведением для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора.

27 июня на общем собрании акционеров ПАО «Газпром» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных