«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях по ставке 6,9%

27 июня на общем собрании акционеров ПАО «Газпром» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять.