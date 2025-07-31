Российские инвесторы получат доступ к бирже Японии

Япония выбрана по двум причинам, рассказал Кочетков «Ведомостям». Первая – это возможность: у «Финама» есть партнер, благодаря которому можно дать клиентам доступ к рынку. Вторая — запрос клиентов. По словам Кочеткова, брокер планирует начать с предоставления «квалам» 50-ти наиболее ликвидных бумаг, среди которых Toyota, Nissan, Sony и др. Затем могут быть добавлены и другие акции по запросу клиентов.