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Главная / Инвестиции /

Российские инвесторы получат доступ к бирже Японии

Ведомости

6 августа брокер «Финам» откроет доступ российским инвесторам к операциям на токийской бирже, рассказал президент – председатель правления «Финама» Владислав Кочетков на мероприятии «Выше крыши», организованном финансовой группой. По его словам, «Финам» станет первым российским брокером, который открыл доступ к акциям Японии.

Доступ к иностранным рынкам у «Финама» возможен только для квалифицированных инвесторов.

Япония выбрана по двум причинам, рассказал Кочетков «Ведомостям». Первая – это возможность: у «Финама» есть партнер, благодаря которому можно дать клиентам доступ к рынку. Вторая — запрос клиентов. По словам Кочеткова, брокер планирует начать с предоставления «квалам» 50-ти наиболее ликвидных бумаг, среди которых Toyota, Nissan, Sony и др. Затем могут быть добавлены и другие акции по запросу клиентов.

В первом полугодии 2025 г. «Финам» открыл доступ к китайскому рынку ценных бумаг – биржам Шанхая и Шеньчжэня. Инвесторам доступны более 370 инструментов, среди которых акции ведущих китайских компаний и бумаги фондов. Сейчас прямой доступ к ценным бумагам континентального Китая дают две компании в мире, говорит Кочетков.

Помимо этого, согласно информации на сайте «Финама», российские инвесторы могут получить доступ к биржам США.

В конце марта 2025 г. брокер «БКС мир инвестиций» также расширил линейки продуктов для «квалов», предложив им участвовать в pre-IPO быстрорастущих компаний на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, Северной Африки и Турцию, писали «Ведомости». Этот регион также называют MENAT (Middle East North Africa & Turkey).

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